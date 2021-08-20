اتحاد جدة يبحث عن "اللقب الثاني"

يبحث اتحاد جدة عن لقبه الثاني في البطولات العربية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرجاء البيضاوي يوم السبت على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط، على نهائي كأس محمد السادس.

ويملك الاتحاد سجلاً حافلاً من خلال المشاركات في البطولات العربية حيث أنها المشاركة رقم 13 والتي يأمل من خلالها العودة الى جدة بلقب البطولة.

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وعلى الرغم من مشاركات الاتحاد 12 الماضية إلا أنه لم يحقق سوا لقب وحيد كان في نسخة عام 2005.

ووضحت رغبة الاتحاد بتحقيق لقبه العربي الأول من خلال نسخة 2005 حينما قدّم أداء مميزاً بجميع الادوار إذ واجه لعب 14 مباراة انتصر في 11 وخسر مباراتين وتعادل في مباراة.

وفي النهائي واجه الصفاقسي التونسي ونجح بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-صفر و2-1 على التوالي ليتوج بأول ألقابه العربية.

وفي المقابل يدخل الرجاء المباراة وهو يبحث عن نفس الحلم حيث سبق أن شارك في 9 نسخ سابقة ونجح بتحقيق لقب وحيد.

وتوج الرجاء باللقب في نسخة 2006 حينما انتصر على انبي المصري ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-1 و2-صفر.