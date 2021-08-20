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الباطن يخطف نقاط أبها وضمك يعمّق جراح الطائي

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فرحة الهدف الأول

الباطن يخطف نقاط أبها وضمك يعمّق جراح الطائي

الرياض - فيصل الحربي

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قاد المهاجم الأنغولي فابيو آبرو فريقه الباطن إلى تحقيق 3 نقاطٍ ثمينة بعد تسجيله هدف الفوز في شباك أبها بالوقت القاتل في المواجهة التي انتهت 2-1، في حين عمّق ضمك جراح الطائي بعدما ألحق به الخسارة الثانية توالياً بفوزه 1-صفر، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن قاد المهاجم الأنغولي فابيو آبرو فريقه الباطن إلى تحقيق 3 نقاط بعد فوزه على أبها 2-1 في مباراة مثيرة.

ونجح الباطن بتحقيق فوزه الأول بعد عودته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث خسر لقاءه الافتتاحي من أمام الاتفاق بنتيجة 2-1. وتقدم الباطن أولاً بهدف عن طريق لاعبه الهولندي يوسف الجبلي عند الدقيقة 16.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة في دقائقها الأخيرة حيث نجح المغربي أمين عطوشي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 89، ليتمكن الانغولي فابيو آبرو مهاجم الباطن من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 3 نقاط ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز السابع.

وعلى ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة عمّق ضمك جراح الطائي بعدما ألحق به الخسارة الثانية توالياً بفوزه 1-صفر.

ويدين ضمك بهذا الفوز للاعبه الكرواتي ميغو كاكتاش الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 66. وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك الى 3 نقاط ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وبقي الطائي بلا نقاط ليتذيل الترتيب.

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