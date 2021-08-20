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السعودية تستضيف الأدوار الإقصائية ونهائي أبطال آسيا

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دوري أبطال آسيا
كأس دوري أبطال آسيا

السعودية تستضيف الأدوار الإقصائية ونهائي أبطال آسيا

كوالالمبور - د ب أ

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أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يوم الجمعة أن السعودية ستستضيف منافسات دوري الثمانية وقبل النهائي بدوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة.

وأضاف الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني أنه من المنتظر تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018 بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.

وكان الاتحاد الأسيوي لكرة القدم قرر في الخامس من يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال أسيا 2021، وسوف يقام دوري الثمانية وقبل النهائي خلال الفترة ما بين 16 و19 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر.

وكان الاتحاد قرر في وقت سابق اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لاستضافة مباريات دوري الثمانية وقبل النهائي لمنطقة الشرق، وذلك في جيونجو خلال الفترة ما بين 17 و20 أكتوبر.

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