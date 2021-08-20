بعد 16 عاماً من الغياب.. الاتحاد يطمح إلى استعادة أمجاده

يتطلع اتحاد جدة لفتح صفحة جديدة مع الانجازات والعودة القوية للألقاب الخارجية، عندما يواجه الرجاء المغربي، يوم السبت، في نهائي البطولة العربية.

ابتعد الاتحاد عن المنافسة على لقب الدوري المحلي على الرغم من أنه كان أحد الاضلاع الثابتة في المنافسة على اللقب خاصة في 15 سنة التي تلت العقد الأخير.

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ويطمح الاتحاد إلى العودة للبطولات الخارجية الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة تجاوزت 16 عاماً حينما كان العميد يصول ويجول في المشاركات الآسيوية والعربية.

وتأمل جماهير الاتحاد في أن يكون التتويج بالبطولة العربية بداية عودة الفريق لتوهجه خاصة وأنه بدأ يستعيد عافيته في الموسم الماضي حينما كان منافساً شرساً على اللقب وأنهى المسابقة وهو في المركز الثالث.

وشهدت بداية الألفية الجديدة تألقاً للاتحاد حيث نجح في عام 2005 بحصد لقبين خارجيين حينما توج بلقب دوري أبطال آسيا وشارك في مونديال الأندية، وتوج بلقبه العربي الوحيد أيضاً في تلك السنة.

ومنذ آخر لقب خارجي للاتحاد في عام 2005 شارك الاتحاد في 12 بطولة توزعت بين البطولة العربية ودوري أبطال آسيا.

وفشل الاتحاد في تحقيق أي لقب من مشاركته 12 التي كانت بواقع 9 مشاركات في دوري أبطال آسيا و 3 مشاركات في البطولات العربية.

واكتفى الاتحاد بالوصول الى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2009 والذي خسره من أمام بوهانغ ستيلرز الكوري 2-1.