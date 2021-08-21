الاتفاق يقلب تأخره بثلاثية لتعادل مثير أمام الشباب

قلب الاتفاق تأخره بثلاثة أهداف دون رد الى تعادل مثير 3-3 أمام مضيفه الشباب، في المباراة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



الشوط الأول بدأ بهجوم اتفاقي حيث كاد مهاجمه عبدالله السالم أن يفتتح التسجيل مبكرا حينما ارتقى لعرضية زميله سعيد المولد وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

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وعند الدقيقة 39 تمكن النيجيري أوديون ايغالو مهاجم الشباب من تسجيل هدف السبق بعدما أكمل تمريرة زميله متعب الحربي بقدمه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وواصل الشباب هجومه ونجح قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+5 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه إيغالو بتعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 49 بعدما حول عرضية زميله بانيغا برأسه لتستقر في شباك الاتفاق.

وكانت المباراة تسير باتجاه انتصار شبابي مريح حتى الربع ساعة الأخيرة حينما انتفض الاتفاق وكثّف هجومه ونجح مهاجمه المغربي وليد أزارو بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 77 حينما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي سوزا وحول الكرة برأسه لتسكن شباك الحارس فواز القرني.

وواصل الاتفاق هجومه ونجح لاعبه السويدي روبن كواسيون بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 87 ازدادت صعوبة المباراة على الشباب بعد طرد مدافعه التشيلي ايغور ليتشنوفسكي بسبب دخوله القوي على مهاجم الاتفاق وليد أزارو.

ولم يتوقف هجوم الاتفاق وتمكن لاعبه إبراهيم محنشي بتسجيل هدف التعادل بعدما اصطدمت الكرة به والعائدة من البرازيلي سيبا لاعب الشباب لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثاني، وارتفع رصيد الشباب الى نقطة ليتراجع للمركز 14.