الفيحاء يرفض الخسارة ويجبر الفتح على التعادل

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الفتح أمام ضيفه الفيحاء، في المباراة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح الذي نجح بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 23 عن طريق لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة الذي وضع الكرة برأسه في شباك الفيحاء.

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ورد الفيحاء سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 26 حينما سجّل مهاجمه البرازيلي رامون لوبير هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله اليوناني باناجيوتس تاختسيديس ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح سيطرته وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثاني حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 48، إلا أن الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفتح تصدى لتسديدة المغربي مراد باتنة.

وكثّف الفتح هجومه وكاد لاعبه النرويجي غوستاف ويكهايم أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فلاديمير الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الفيحاء وأهدر لاعبه الغاني صامويل أوسو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع سجّل المغربي مروان سعدان لاعب الفتح هدفاً إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وارتفع رصيد الفتح إلى نقطة ليتقدم للمركز 14.