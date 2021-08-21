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حمدالله: مستمر مع النصر.. ولم أساومه

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بعد هدفه في مرمى ضمك

حمدالله: مستمر مع النصر.. ولم أساومه

العربية.نت

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نفى المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم وهداف نادي النصر، يوم السبت، شائعات رحيله عن الفريق، مؤكدا احترامه للعقد بين الطرفين واستمراره لاعبا للفريق.

وكان وليد المهيدب مدير الإعلام والاتصال في النصر نفى في وقت سابق، انتقال المهاجم المغربي إلى نادي الاتحاد، مؤكدا استمرار اللاعب مع الفريق بعدما ظهرت أنباء عن رحيله خاصة بعد استبعاده عن الفريق في مواجهة الفيصلي التي خسرها النصر.

وعبر حسابه في "تويتر" أكد حمدالله أن هناك عقدا يربطه مع نادي النصر، وأنه سيحترمه ما دام لاعبا، مضيفا أنه لم يساوم النادي ولن يساومه، وأنه مستمر في الدفاع عن ألوان الشعار.

ومنذ انتقال حمدالله إلى النصر استطاع الفوز برفقته ببطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأسي سوبر، كما فاز بهداف الدوري السعودي 2018 - 2019 بعد تسجيله 34 هدفا.

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