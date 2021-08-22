التعاون يقيل إل مايسترو ويستعين بغوميز مجدداً

أقال نادي التعاون السعودي مدربه البريطاني نيستور إل مايسترو يوم الأحد، وقررت إدارته إعادة المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الذي سبق له تدريب الفريق في مناسبتين سابقتين.

وخسر التعاون مباراته الثانية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الهلال 2-1، بعدما تعثر بالتعادل مع الصاعد الحزم 3-3 في الجولة الأولى، ليتم إنهاء مسيرة إل مايسترو التي استمرت 12 مباراة منذ توليه تدريب الفريق مطلع العام الجاري، وبلغ معه نهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام الفيصلي 3-2.

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ودرب جوزيه غوميز التعاون بين عامي 2014 و2016، ونجح بإيصاله إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن ينتقل إلى تدريب أهلي جدة بداية موسم 2016-2017 ومن ثم بني ياس الإماراتي وعاد بعدها إلى التعاون، وانتقل بعدها إلى تدريب ريدينغ الإنجليزي وريو آفي وماريتيمو في البرتغال وأخيراً ألميريا الإسباني.