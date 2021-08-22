"الكفاءة المالية" تعلق شهادة نادي الطائي

علقت لجنة الكفاءة المالية يوم الأحد الشهادة التي حصل عليها نادي الطائي لعدم إفصاحه عن وجود التزامات مالية للجنة في وقت سابق.

وجاء في بيان اللجنة: إشارة إلى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية والقاضي بمنح نادي الطائي شهادة الكفاءة المالية، ونظراً لعدم قيام النادي بالإفصاح عن وجود التزامات مالية لصالح نادي النصر والتي تبلغ قيمتها 430 ألف ريال ومستحقة بتاريخ 1 يناير 2021م وفقاً لما رفعته إدارة نادي النصر للجنة في يوم السبت 14 أغسطس 2021م بعد إصدار اللجنة لقرار منح الشهادة لنادي الطائي.

وحيث قامت اللجنة بمخاطبة إدارة نادي الطائي وطلبت الإفادة عن ذلك فقد وَرَد للجنة رداً من النادي في يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م يُفيد بصحة هذا الالتزام وأن سبب عدم الإفصاح عنه في حينه كان بسبب خطأ إداري قامت به الإدارة المالية بالنادي وأن إدارة النادي قامت على الفور بالوفاء بهذا الالتزام لصالح نادي النصر وسداد المبلغ المستحق.

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وأضاف البيان: وبعد إطلاع اللجنة على كامل المستندات ودراسة كافة التفاصيل المتعلقة بها قانونياً فقد ثبت للجنة مخالفة نادي الطائي للمادة (10/11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية والتي تنص على: "يجب على النادي تزويد اللجنة بتقارير الالتزامات المستحقة وحالة القضايا المنظورة والصادرة في شأنها قرارات أو أحكام بشكل شهري ومحدث". وتقررت عقوبته بتعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م، وإحالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب بنادي الطائي للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة بسبب المخالفة المشار لها أعلاه، وإحالة المخالفة المشار لها أعلاه للاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة واللوائح.

