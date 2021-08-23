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الاتحاد يقيل مدربه البرازيلي كاريلي

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المدرب البرازيلي خلال النهائي

الاتحاد يقيل مدربه البرازيلي كاريلي

العربية.نت

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أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة يوم الاثنين إقالة البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارة الفريق نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الاتحاد خسر أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بركلات الترجيح يوم السبت الماضي لتقرر إقالته على إثرها.

وجاء في بيان النادي أن قرار إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدب البرازيلي سببه التغيير الكبير في منهجية ورؤية الأخير التي لا تتسم بالواقعية الفنية والتي لا تساعد الفريق في المنافسة على البطولات.

وأضاف البيان بتكليف حسن خليفة، لاعب ومدرب الفريق السابق، مدربا خلال الفترة المقبلة.

وقاد كاريلي نادي الاتحاد في فبراير 2020 خلفا للهولندي تين كات وساهم في بمساعدة الفريق بالبقاء في موسم 2019-2020 قبل أن يحقق معه المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.

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