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رومارينيو يكشف قصة "التعليق" ويندد بالقضاء

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رومارينيو
رومارينيو لاعب الاتحاد

رومارينيو يكشف قصة "التعليق" ويندد بالقضاء

العربية. نت

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كشف البرازيلي رومارينيو، لاعب اتحاد جدة، أنه لم يقم بتوجيه أي إساءة إلى إدارة ناديه، وحمل المسؤولية إلى أحد العاملين في فريق العمل الخاص به وأكد بأنه سيتخذ ضده إجراءات قانونية.

وكانت إدارة الاتحاد أقالت مدرب الفريق فابيو كاريلي عقب خسارة لقب البطولة العربية، وكتب المدرب البرازيلي رسالة طويلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أوضح خلالها تفاصيل قرار إقالته بعد الفترة التي قضاها في صفوف النادي، قبل أن يرد رومارينيو عليه عبر حسابه الرسمي، قائلا: هؤلاء الرجال مهرجون.

بيان رومارينيو عبر إنستغرام
بيان رومارينيو عبر إنستغرام

وحذف اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" تعليقه لاحقا، وبعد عدة ساعات تقدم بالاعتذار إلى إدارة النادي والجماهير عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وأوضح أن من كتب التعليق أحد الأفراد العاملين في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد بأنه سيتخذ ضده إجراءات قانونية، وشكر المدرب كاريلي على الفترة التي قضاها في النادي.

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