أهلي جدة يواجه ضمك بحثاً عن انتصاره الأول

يسعى أهلي جدة إلى إيقاف نزيف النقاط وتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم حينما يستضيف نظيره ضمك على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث الرائد عن استعادة توازنه حينما يواجه الحزم، في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يسعى أهلي جدة إلى إيقاف نزيف النقاط حينما يستضيف نظيره ضمك.

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ولم يحقق الأهلي أي انتصار له هذا الموسم بعد مرور مرحلتين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إذ اكتفى بجمع نقطتين.

وكان الأهلي قريباً من الخسارة في المواجهة السابقة أمام مضيفه الحزم حيث كان متأخراً بهدفين دون مقابل إلا أنه نجح باقتناص نقطة بتسجيله هدفي التعادل.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز 12 برصيد نقطتين وانتصاره سيصعد به للمركز الثاني مؤقتاً.

وفي المقابل يبحث ضمك عن الخروج على الأقل بنتيجةٍ ايجابية تمنح الفريق دفعةً معنوية قبل فترة التوقف الدولي التي ستمتد قرابة 15 يوماً.

ونجح ضمك بتعويض خسارته 4-1 أمام مضيفه النصر في المرحلة الأولى حينما اقتنص 3 نقاطٍ ثمينة بفوزه أمام ضيفه الطائي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 3 نقاط متقدماً للمركز التاسع.

الرائد والحزم



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث الرائد عن استعادة توازنه حينما يستضيف جاره الحزم.

وحقق الرائد انتصاراً ثميناً أمام ضيفه الفتح في افتتاح مواجهاته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد، إلا أنه خسر مواجهته في المرحلة الماضية أمام مضيفه اتحاد جدة بثلاثية نظيفة.

ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 3 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل يتطلع الحزم لتتويج أداءه المميز الذي قدمه في المرحلتين السابقتين بتحقيق انتصاره الأول بعد عودته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحزم قريباً من تحقيق فوزه الأول بالمرحلة الماضية حينما كان متقدماً على ضيفه أهلي جدة بهدفين نظيفين إلا أنه فشل في المحافظة على تقدمه ليتعادل 2-2، ليرفع رصيده الى نقطتين ليبقى في المركز 11.