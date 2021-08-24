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الأرجنتيني زيلايا.. مهاجم يعشق شباك أهلي جدة

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زيلايا الأهلي ضمك
زيلايا خاض 3 مباريات أمام الأهلي

الأرجنتيني زيلايا.. مهاجم يعشق شباك أهلي جدة

العربية.نت

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لا يعرف المهاجم الأرجنتيني المخضرم إيميليو زيلايا مهاجم ضمك شباكاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أكثر من شباك أهلي جدة التي هزها 6 مرات خلال فترة لم تتجاوز العام الواحد منذ حضوره إلى النادي الجنوبي شتاء 2020.

ويعتمد نادي ضمك على المهاجم طويل القامة دائماً، وكان الأخير دائماً على مستوى التطلعات، إذ سجل 34 هدفاً مع الفريق خلال 48 مباراة، النصيب الأكبر منها في شباك الأهلي.

ويملك زيلايا، المولود في إقليم توكمان الأرجنتينتي، سجلاً رائعاً في مباريات أهلي جدة، إذ يسجل ما معدله هدفين في كل مباراة لاقى فيها الأخضر القادم من المدينة الساحلية.

وكان اللقاء الأول لزيلايا أمام الأهلي في أغسطس من العام الماضي، وحينها أنهى الشوط الأول مسجلاً هدفين في شباك ياسر المسيليم، لتنتهي المباراة 2-1 بعد تقليص عمر السومة الفارق في الشوط الأول.

وفي جولة الذهاب من مسابقة دوري الموسم الماضي وتحديداً في نوفمبر 2020، كان الأهلي يتقدم بهدفين قبل أن يحرز زيلايا هدف تقليص الفارق، وعاد الأهلي إلى التقدم 3-1، إلا أن زيلايا سجل هدفه الثاني مقلصاً الفارق، وفي نهاية المطاف انتفض ضمك في الربع الساعة الأخيرة وسجل هدفين ليفوز بالمباراة 4-3.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت في السادس من مارس الماضي، سجل زيلايا هدفين في ظرف 7 دقائق ليمنح ضمك فوزاً ثميناً على الأهلي 3-1.

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