25 لاعباً في قائمة السعودية لمباراتي فيتنام وعمان

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق التي ضمت 25 لاعباً استعدادا لخوض مباراتي فيتنام وعمان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وضمت القائمة كلا من: محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي "حراس مرمى"، إلى جانب محمد خبراني وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام وياسر الشهراني وعبدالله عطيف وعلي الحسن وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وعلي الأسمري وسلمان الفرج وسامي النجعي وفهد المولد وعبدالرحمن غريب وسالم الدوسري وأيمن يحيى وعبدالله الحمدان وصالح الشهري.

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ويستضيف "الأخضر" نظيره الفيتنامي في الثاني من سبتمبر المقبل، على أن يواجه عمان في السادس من الشهر ذاته، وذلك ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات النهائية.

وتضم مجموعة السعودية كلا من الصين واليابان وأستراليا إلى جانب فيتنام وعمان.

