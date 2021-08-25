أهلي جدة يواصل التعثر بتعادل ثالث أمام ضمك

واصل أهلي جدة مسلسل إهدار النقاط عقب تعادله الثالث توالياً أمام ضيفه ضمك 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح الاهلي في تحقيق أي انتصار بعد مرور 3 مراحل حيث تعادل أمام الفيصلي 1-1 في افتتاح مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وأمام 2-2 وأخيراً أمام ضمك 1-1.

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وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي تمكن من افتتاح التسجيل بعد مرور 18 دقيقة عن طريق لاعبه السنغالي الحين نداو الذي تلقى تمريرة من زميله نوح الموسى ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ورد ضمك سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة حينما تمكن مهاجمه الجزائري هلال سوداني من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله عبدالله العمّار بقدمه في شباك الحارس محمد العويس.

وكاد لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب من تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته وسجّل قائده البرازيلي باولينيو هدفاً عند الدقيقة 58 إلا أن الحكم ماجد الشمراني ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وكثّف الاهلي هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الحسن نداو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي تصدى لها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الأهلي وأهدر مهاجمه محمد مجرشي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن غريب لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 3 نقاط ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً، وارتفع رصيد ضمك الى 4 نقاط ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً.