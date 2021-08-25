الرائد يستعيد توازنه بثنائية في شباك الحزم

استعاد الرائد توازنه بعدما ألحق بالحزم الخسارة الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح الرائد بتعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام اتحاد جدة بثلاثية نظيفة، في حين اكتفى الحزم بالنقطتين التي جمعهما بالتعادل في مواجهتي التعاون وأهلي جدة.

مادة اعلانية

وشهد الشوط الأول أفضلية للرائد الذي انتظر حتى الدقيقة 45+3 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق مهاجمه رائد الغامدي الذي تلقى تمريرة من زميله المغربي كريم البركاوي ليخترق دفاع الحزم ويسدد الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني تمكن الرائد من تسجيل هدف مبكر لمهاجمه المغربي كريم البركاوي بعد مرور دقيقة وحيدة حينما سدد كرةً قوية من داخل منطقة الجزاء لم يتعامل معها حارس الحزم داود السعيد بشكل جيّد لتسكن الشباك.

وفرض الحزم سيطرته في الدقائق المتبقية من الشوط الثاني وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الهولندي أولا جون الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس أحمد الرحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 6 نقاط ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً، وبقي الحزم على رصيده السابق نقطتين ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.