النصر أمام اختبار التعاون.. والشباب يبحث عن الفوز الأول

يسعى النصر لاستعادة توازنه حينما يستضيف التعاون على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الشباب عن انتصاره الأول حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح، وفي عسير يتطلع الاتفاق لمواصلة تألقه حينما يواجه أبها، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء.

وعلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض يبحث فريقا النصر وضيفه التعاون عن التعويض حينما يلتقيان في قمة المرحلة.

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وفشل النصر في المحافظة على صدارته حينما تلقى خسارته الأولى من أمام مضيفه الفيصلي 2-1 في المرحلة الماضية.

ويتطلع البرازيلي مانو مينيزيس مدرب النصر إلى أن يعود فريقه سريعاً الى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الثانية.

وتلقى البرازيلي مينيزيس سيلاً من الانتقادات الجماهيرية بعد الأداء الضعيف الذي قدمه فريقه في مواجهة الفيصلي الماضية.



وفي المقابل ستكون مهمة التعاون صعبة للغاية للخروج من نفق البداية السيئة بعد فقدانه 4 نقاط في المرحلتين الاولى والثانية بتعادله أمام الحزم وخسارته من الهلال.

وقررت إدارة التعاون إقالة البريطاني نيستور إل مايسترو مدرب الفريق عقب الخسارة من الهلال لتعيد البرتغالي جوزيه غوميز لقيادة الفريق اعتباراً من مواجهة أهلي جدة المقبلة.



الفتح والشباب



وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الشباب لإيقاف مسلسل إهدار النقاط وتحقيق انتصاره الأول حينما يواجه مضيفه الفتح.

وخسر الشباب بشكل مفاجئ في مباراته الأولى أمام مضيفه أبها 2-1، وأهدر في مواجهته الثانية فوزاً سهلاً من أمام الاتفاق حيث كان متقدماً بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 78 حينما انتفض الضيوف ونجحوا باقتناص نقطة ثمينة.

وفي المقابل لا يختلف وضع الفتح كثيراً عن ضيفه حيث لم يحقق الفريق أي انتصار بعد مرور مرحلتين حيث خسر لقاءه الافتتاحي من أمام مضيفه الرائد بهدف نظيف، وتعادل أمام ضيفه الفيحاء 1-1 في المرحلة السابقة.



الاتفاق وأبها



وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يسعى الاتفاق إلى مواصلة تألقه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

وقدّم الاتفاق أداءً جيداً في المرحلتين الأولى والثانية إذ انتصر على ضيفه الباطن 2-1 في المرحلة الاولى وتعادل أمام الشباب 3-3 الاسبوع الماضي.

وكان الاتفاق قريباً من تلقي خسارته الأولى عندما كان خاسراً أمام مضيفه الشباب بثلاثية نظيفة إلا أنه انتفض في الدقائق 12 الأخيرة ليتعادل 3-3.

وفي المقابل يبحث أبها إلى العودة لسكة الانتصارات وتجميع أكبر عددٍ من النقاط تبعده مبكراً عن مناطق الخطر التي حاصرته في الموسم الماضي.

وحقق أبها فوزاً ثميناً في افتتاحية مبارياته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما انتصر على ضيفه الشباب 2-1، إلا أنه خسر بنفس النتيجة من أمام مضيفه الباطن في المرحلة السابقة.