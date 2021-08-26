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أبها يقتنص نقطة ثمينة من الاتفاق

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هدف التعادل

أبها يقتنص نقطة ثمينة من الاتفاق

الرياض - فيصل الحربي

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اقتنص أبها نقطةً ثمينة من أمام ضيفه الاتفاق بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 1-1 واحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق خاصة في الشوط الأول حيث تمكن من تسجيل هدف السبق بعد مرور 9 دقائق عن طريق لاعبه السويدي روبن كوايسون الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي سوزا ليواجه المرمى ويسدد الكرة بذكاء في شباك أبها.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق أفضليته وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه المغربي وليد أزارو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف أبها هجومه ونجح مهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+3 بعدما ارتقى لعرضية زميله صالح الشهري وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 5 نقاط ليبقى للمركز الثالث مؤقتاً، وارتفع رصيد أبها إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً.

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