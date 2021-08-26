الهلال يواجه الباطن بحثاً عن الانتصار الثالث

يتطلع الهلال لمواصلة بدايته القوية وتحقيق فوزه الثالث توالياً حينما يستضيف الباطن على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الفيصلي، وفي حائل يبحث الطائي عن تضميد جراحه، حينما يستضيف الفيحاء، في ختام المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي يتطلع الهلال لمواصلة بدايته القوية وتحقيق الانتصار الثالث توالياً حينما يستضيف الباطن.

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ونجح الهلال بتحقيق فوزين صعبين في المرحلتين السابقتين حينما انتصر على الطائي والتعاون في الدقائق الأخيرة.

ومن المتوقع أن يزج البرتغالي ليوناردو جارديم بلاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا كلاعب أساسي بعد مشاركته في دقائق معدودة بمواجهة التعاون الماضية.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويبحث عن مواصلة صدارته قبل فترة التوقف.

وفي المقابل يسعى الباطن للخروج بنتيجةٍ إيجابية على الأقل من ملعب الملك فهد الدولي حيث إن مهمته لن تكون سهلة كونه يواجه حامل اللقب لموسمين متتاليين.

ويدخل الباطن المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 3 نقاط من مباراتين حيث خسر من الاتفاق وانتصر على الطائي بنفس النتيجة 2-1.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الفيصلي المتألق.

ويأمل الاتحاد في تضميد جراحه بعد خسارته نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية أمام الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت الماضي.

ونجح الاتحاد في تعويض خسارته في افتتاح مشواره بالدوري أمام الفيحاء، حينما اكتسح الرائد بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية.

ويدخل الاتحاد المباراة بقيادة مدربه السعودي حسن خليفة الذي حل بديلاً للبرازيلي فابيو كاريلي المُقال من منصبه عقب خسارة النهائي العربي.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لمواصلة أدائه المميز الذي قدمه في المرحلتين الماضيتين حيث تعادل أمام مضيفه أهلي جدة 1-1 وانتصر على ضيفه النصر 2-1 في المرحلة الماضية.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل يبحث الطائي عن تضميد جراحه حينما يستضيف نظيره الاتفاق.

ويتذيل الطائي الترتيب بعد خسارته أول مباراتين له بعد عودته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الهلال وضمك.

وفي المقابل يتطلع الاتفاق لمواصلة أدائه المميز الذي قدمه في المرحلتين السابقتين بانتصاره على الباطن 2-1 وتعادله أمام الشباب 3-3 في مباراة مثيرة.