كاريلي: لم أساوم.. ورومارينيو مسؤول عن كلامه

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي الاتحاد المقال مؤخراً، بأنه لم يساوم إدارة فريقه حول مستحقاته المتأخرة، مضيفاً بأنه استغرب قرار الاستغناء عنه نظراً لما قدمه للفريق في عام ونصف.

وخلال لقاء مع "في المرمى" أوضح كاريلي: استقبلت خبر الإقالة باستغراب لأني توقعت أن يكون هذا الموسم أفضل ولكنها قرارات أحترمها، وأرى أن انتقالي إلى الاتحاد كان إيجابيا حيث أنه لم يهزم الأهلي لمدة 9 سنوات و5 أو6 سنوات لم يتغلب على الهلال.

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وزاد كاريلي حول قرار الإقالة قائلا: لم أستحق الإقالة، فقد لعب الاتحاد 49 مباراة و12 مباراة في موسم 2019، بعد ذلك 20 مباراة في الموسم 2021 بالإضافة إلى مباراتين في نصف النهائي ضد نادي الشباب في كأس الأندية العربية ومباراتين في كأس الملك و3 مباريات حاليا في الدوري السعودي والأخيرة أمام الرجاء.

وأبان كاريلي "مستوى الفريق حاليا أفضل مما كان عليه في فبراير 2020، كثير من العمل من أجل الوصول إلى المستوى الحالي والذى حاز به على احترام باقي الأندية وتغيرت نظرة باقي الفرق للاتحاد إلى نظرة أكثر احتراما".

ولدى سؤاله عن سهولة اختراق دفاع الاتحاد في النهائي أمام الرجاء، أوضح "تدربنا على كل شيء وأعتقد أن عدم وجود حجازي أثر بشكل قوي، ولكن يمكن القول إنها كانت مباراة نهائية غريبة إلى حد ما وصعب التحكم بها".

وكشف كاريلي عن تفاصيل الاجتماع قبل النهائي: فقط مشكلة شهادة الكفاءة والمستحقات المالية والتي استغرقت وقتا للانتهاء منها ولم أعرف هل يمكن الاعتماد على كورونادو أم لا، وحتى الآن لا توجد مشاكل، وفي الاجتماع لم أكن غاضبا على رئيس النادي، كان نقاشا عاديا، ولم يكن هناك أي نوع من المساومة فقط أطالب بحقوقي بكل بساطة وهذا ما تركني غاضبا من عدم قول الحقيقة. وحتى إن كان اجتماعا قبل النهائي فإن الوقت كان مناسبا لأني وعدت بها منذ 10 مايو.

وحول فسخ رودريغيز لعقده أضاف: كان علي استبعاد أحد اللاعبين واخترت غاري رودريغيز، وعلمت بطلبه فسخ العقد ومن حقه فعل ذلك كما من حق الإدارة الفنية اتخاذ القرار بهذا الشأن.

وبعد كتابة البرازيلي رومارينيو كلمة "مهرجون" في صفحته على إنستغرام قبل أن يحذفها، أوضح كاريلي: رومارينيو هو الوحيد الذي يستطيع الإجابة على السؤال عن كلمة مهرجين ومن كان يقصد بها.

وإجابة على وجود 3 رؤساء لنادي الاتحاد، قال كاريلي: كنت أعلم عن المشاكل الإدارية إنه ناد صعب العمل معه لذلك عدت للملعب مع الفريق الفني والتنسيق للمباريات لتجنب أي مشاكل في الملعب وهي مشاكل إدارية لا أستطيع الإجابة عنها.

وأكد كاريلي أنه سعى في إبعاد الفريق عن المشاكل مؤكدا قدرته على الفوز بالبطولات في الفترة القادمة: حاولت إبعاد الفريق عن المشاكل الإدارية وكنت أعرف صعوبة العمل في الاتحاد قبل حضوري ووافقت على خوض التجربة مع النادي وبمعرفة أنه خلال سنتين ونصف غير 7 مدربين.

الاتحاد يستطيع الفوز بالبطولات بعدي، وسوف يتطلب ذلك الكثير من الجد والعمل من الفريق، أنا أثق في اللاعبين وكنت أتمنى الحصول على المركز الثالث على الأقل في هذا الموسم, بعيدا عن المشاكل المادية.

واختتم كاريلي بأنه دائما ما يجتمع بالإدارة في البحث عن تعاقدات جديدة: لقد عقدنا أكثر من اجتماع لبحث تعاقدات جديدة بما يناسب الحالة المادية ونعرف أنها في تحسن الآن.