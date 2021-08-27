الباطن يفرض التعادل على الهلال ويمنح الصدارة للفيحاء

أهدر الهلال نقطتين ثمينتين بعد تعادله السلبي أمام ضيفه الباطن، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة سيطرة هلالية في الشوط الأول في حين تفوق الباطن تكتيكياً حيث قدّم لاعبوه أداءً مميزاً خاصة على مستوى الدفاع.

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وأهدر الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال فرصة تسجيل هدفٍ مبكر بعد تلقيه أمام المرمى من زميله المالي موسى ماريغا إلا أنه سددها خارج المرمى.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه موسى ماريغا الذي اخترق دفاع الباطن وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الاوروغوياني مارتن كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر الفرنسي غوميز فرصةً أخرى بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله ناصر الدوسري إلا أنه حول الكرة برأسه خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من على قوس منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 60 دفع البرتغالي ليوناردو غارديم بلاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا كبديل لزميله البيروفي كاريليو.

وكثّف الهلال هجومه وكاد أن يفتتح التسجيل عن طريق البرازيلي ريناتو شافيز مدافع الباطن الذي حول عرضية غوميز برأسه بالخطأ نحو مرمى فريقه إلا أنها أصابت العارضة.

وتحسن أداء الهلال هجومياً بعد دخول البرازيلي بيريرا الذي كاد أن يسجل أول أهدافه مع أزرق العاصمة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الباطن سريعاً وكاد أن يخطف هدفاً مفاجئاً حينما تلقى مهاجمه الانغولي فابيو آبرو تمريرة مميزة من زميله زكريا سامي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت فوق العارضة.

الهلال واصل محاصرته للضيوف بحثاً عن هدف السبق وسنحت فرصة خطيرة للبرازيلي بيريرا الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

‫ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر لاعبه بيريرا هدفاً محققاً في الوقت بدل الضائع بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله صالح الشهري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المتألق مارتن كومبانيا الذي تصدى لها، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 7 نقاط ليتراجع للمركز الثاني، وارتفع رصيد الباطن الى 4 نقاط ليبقى في المركز العاشر.