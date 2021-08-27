الفيحاء يواصل عروضه القوية بفوزه على الطائي

واصل الفيحاء "الصاعد حديثاً" عروضه القوية بعد تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم على حساب مضيفه الطائي 3-1، ليتصدر الترتيب مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الفيحاء تألقه هذا الموسم حيث حقق انتصارين على اتحاد جدة والطائي وتعادل أمام الفتح.

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وشهدت المباراة أفضلية للفيحاء الذي نجح بتسجيل هدف السبق عند طريق مهاجمه البرازيلي رامون لوبيز عند الدقيقة 37 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الفيحاء هجومه ونجح لاعبه أحمد بامسعود بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 41 بعدما أكمل تمريرة زميله الغاني صامويل أوسو بقدمه في شباك الطائي.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الزيمبابوي نوليدج موسونا بتسجيل هدف تقليص الفارق للطائي عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء سيطرته واكتفى بتسجيل هدف وحيد كان عند الدقيقة 88 عن طريق لاعبه مالك عبدالمنعم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 7 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، بفارق نقطة عن الهلال الذي يلعب أمام ضيفه الباطن في ختام المرحلة، وبقي الطائي بلا نقاط ليتذيل الترتيب.