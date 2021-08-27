النصر ينتفض ويقلب تأخره إلى فوز مثير على التعاون

حقق النصر 3 نقاطٍ ثمينة بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 في الوقت القاتل، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة خاصة في شوطها الأول حيث بدأ التعاون الخطورة من لاعبه البارغوياني كاكو والذي تلقى تمريرة من زميله حسن العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

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ورد النصر سريعاً وأهدر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً بعدما استغل تمريرة مدافع التعاون عون السلولي الخاطئة ليواجه المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 30 أهدر لاعب التعاون حسن العمري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله يزيد البكر إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أنقذها ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول كثّف النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الأوزبكي ماشاريبوف الذي تلقى عرضية مميزة من زميله سلطان الغنّام ليسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر.

ولم يتوقف هجوم النصر وأهدر مهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر هدفاً محققاً بعدما راوغ مدافعي التعاون بمهارة وواجه الحارس البرازيلي كاسيو إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 77 اضطر التعاون لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سميحان النابت لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعند الدقيقة 88 تمكن الباراغوياني كاكو لاعب التعاون هدف السبق لفريقه عن طريق ركلة جزاء.

ورد النصر سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 90+2 حينما اخترق مهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر دفاع التعاون وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس كاسيو.

وواصل النصر هجومه ونجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف الفوز عند الدقيقة 90+8 عن طريق ركلة جزاء.

وكثّف النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+14 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالفتّاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق نقطة وحيدة ليتراجع للمركز 14.