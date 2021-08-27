.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كورونادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي

  • الخط
فرحته بالهدف

كورونادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

ضمّد اتحاد جدة خسارته اللقب العربي بعد فوزه أمام مضيفه الفيصلي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً بقيادة مدربه المؤقت السعودي حسن خليفة الذي أتم مهمته بنجاح حيث من المتوقع أن تعلن ادارة ناديه التعاقد مع مدرب جديد خلال فترة التوقف الدولي.

واحتاج الاتحاد 3 دقائق فقط حتى تمكن مدافعه المصري أحمد حجازي من تسجيل هدف السبق بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي ايغور كورنادو وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه الهولندي هشام فايق كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 41 تمكن البرازيلي اسماعيل سيلفا لاعب الفيصلي من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس راكان النجّار.

ورد الاتحاد سريعاً ونجح لاعبه البرازيلي كورنادو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+1 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالرحمن العبود ليحول الكرة بقدمه في شباك الفيصلي.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته وكاد لاعبه البرازيلي كورنادو أن يسجل الهدف الثالث حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وكثّف الاتحاد هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه المغربي كريم الاحمدي الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن البيشي وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 6 نقاط ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع للمركز الثامن

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين.. كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين..
الأكثر قراءة
داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته
بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
تنويه هام من الخطوط السعودية إلى المسافرين تنويه هام من الخطوط السعودية إلى المسافرين
في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير
ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية
قبل أن تذهب
اشتباكات بمختلف الأسلحة بين ميليشيات "الفأر" و"غنيوة" بمدينة الزاوية غرب ليبيا
اشتباكات بمختلف الأسلحة بين ميليشيات "الفأر" و"غنيوة" بمدينة الزاوية غرب ليبيا
اكتشف المزيد