كورونادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي

ضمّد اتحاد جدة خسارته اللقب العربي بعد فوزه أمام مضيفه الفيصلي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً بقيادة مدربه المؤقت السعودي حسن خليفة الذي أتم مهمته بنجاح حيث من المتوقع أن تعلن ادارة ناديه التعاقد مع مدرب جديد خلال فترة التوقف الدولي.

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واحتاج الاتحاد 3 دقائق فقط حتى تمكن مدافعه المصري أحمد حجازي من تسجيل هدف السبق بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي ايغور كورنادو وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه الهولندي هشام فايق كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 41 تمكن البرازيلي اسماعيل سيلفا لاعب الفيصلي من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس راكان النجّار.

ورد الاتحاد سريعاً ونجح لاعبه البرازيلي كورنادو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+1 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالرحمن العبود ليحول الكرة بقدمه في شباك الفيصلي.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته وكاد لاعبه البرازيلي كورنادو أن يسجل الهدف الثالث حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وكثّف الاتحاد هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه المغربي كريم الاحمدي الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن البيشي وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 6 نقاط ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع للمركز الثامن