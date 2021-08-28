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المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمباراتي عمان وفيتنام

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المولد ومادو لدى وصولهم إلى المعسكر

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمباراتي عمان وفيتنام

العربية.نت

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ينتظم لاعبو المنتخب السعودي يوم السبت، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيستهل المنتخب مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام، وستقام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عمان، وستقام على استاد السلطان قابوس.

و سيخضع اللاعبون يوم غدٍ فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19) وذلك من أجل التأكد من سلامتهم. وسيجري المنتخب يوم السبت حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد " عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.

يجدر الإشارة بأن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام.

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