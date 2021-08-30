اتحاد جدة يضم نياكاتي إلى صفوفه

أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادما من فريق الوحدة.

وبرز صاحب الـ "28 عاما" في صفوف الوحدة الذي هبط إلى منافسات الدرجة الأولى، حيث سجل المهاجم 29 هدفا خلال 55 مباراة، كما ساهم في تسجيل 9 أهداف.

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ويعد الاتحاد الفريق الثامن في مسيرة المهاجم الفرنسي ذو الأصول المالية، حيث بدأ مشواره في فرنسا مع لوسيتانوس وانتقل إلى أوبيرفيليي ثم أفرانش وكريتاي وبولوني قبل أن يرحل إلى بلجيكا ليلعب مع سان جلواز ومنه إلى الوحدة السعودي.