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القرشي يحقق برونزية 100 متر كراسي متحركة

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من تتويج القرشي

القرشي يحقق برونزية 100 متر كراسي متحركة

العربية.نت

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حقق عبدالرحمن القرشي لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الميدالية البرونزية لسباق 100 متر كراسي متحركة اليوم ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية ( طوكيو 2020).

ونال القرشي البرونز بحلوله ثالثاً في السباق الذي أٌقم على مضمار الملعب الأولمبي بالعاصمة اليابانية طوكيو بزمن ( 14:76 ) ثانية، فيما نال التايلندي بايو بونغسكورن الميدالية الذهبية بتصدره السباق بزمن ( 14:20 ) ثانية, وحل ثانياً الكندي برينت لاكاتوس محققاً الميدالية الفضية بزمن ( 14:55 ) ثانية, فيما جاء السعودي فهد الجنيدل المركز السابع بزمن ( 15:48 ) ثانية.

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