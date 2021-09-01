القرشي يحقق برونزية 100 متر كراسي متحركة

حقق عبدالرحمن القرشي لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الميدالية البرونزية لسباق 100 متر كراسي متحركة اليوم ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية ( طوكيو 2020).

ونال القرشي البرونز بحلوله ثالثاً في السباق الذي أٌقم على مضمار الملعب الأولمبي بالعاصمة اليابانية طوكيو بزمن ( 14:76 ) ثانية، فيما نال التايلندي بايو بونغسكورن الميدالية الذهبية بتصدره السباق بزمن ( 14:20 ) ثانية, وحل ثانياً الكندي برينت لاكاتوس محققاً الميدالية الفضية بزمن ( 14:55 ) ثانية, فيما جاء السعودي فهد الجنيدل المركز السابع بزمن ( 15:48 ) ثانية.