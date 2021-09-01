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المنتخب السعودي يبدأ مشواره نحو المونديال بمواجهة فيتنام

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الأخضر الكويت
المنتخب السعودي في لقاء سابق ضد الكويت

المنتخب السعودي يبدأ مشواره نحو المونديال بمواجهة فيتنام

الرياض - فيصل الحربي

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يستهل المنتخب السعودي مشواره نحو المونديال حينما يستضيف نظيره منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الخميس.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه منتخبات فيتنام واليابان وأستراليا وعمان والصين.

ويبحث المنتخب السعودي عن التأهل لمونديال 2022 للمرة الثانية على التوالي وللمرة السادسة في تاريخه عقب مشاركته في مونديال 1994 و1998 و2002 و 2006 و2018.

وبدأ الأخضر تحضيراته لمواجهتي فيتنام وعمان يوم السبت الماضي بتواجد 25 لاعباً بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وتنفس رينارد الصعداء بعد عودة قائد الأخضر سلمان الفرج للمشاركة في التدريبات يوم الثلاثاء عقب غيابه بسبب وفاة جده.

ويتطلع المنتخب السعودي لاقتناص 6 نقاط ستكون مهمة للغاية من أمام منتخبي فيتنام وعمان، والتي ستعطيه دافعاً كبيراً قبل مواجهتي اليابان وأستراليا أحد أبرز المنافسين على بطاقتي التأهل.

وكان الأخضر قد وصل للدور النهائي عقب تصدره المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة والتي ضمت بجانبه منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

وفي المقابل يبحث منتخب فيتنام عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في التصفيات السابقة المؤهلة للتصفيات النهائية.

وحقق منتخب فيتنام إنجازاً تاريخياً بعد وصوله للتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال لأول مرة في تاريخه حيث صعد بالبطاقة الثانية في المجموعة السابعة التي ضمت بجانبه منتخبات الإمارات وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

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