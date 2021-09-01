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النصر أغلى فريق في آسيا

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النصر أغلى فريق في آسيا

دبي - عبدالملك الجزولي

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أصبح نادي النصر السعودي أغلى فريق في آسيا من ناحية القيمة السوقية، متفوقا على عدة أندية، بعدما أبرم العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت، فجر الأربعاء، كما حافظ الدوري السعودي على صدارة قائمة أغلى المسابقات في القارة.

أغلى المسابقات في آسيا
أغلى المسابقات في آسيا

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في القيمة السوقية للأندية واللاعبين، فإن القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين بلغت 367.75 مليون يورو، كأغلى مسابقة في آسيا، متفوقا على الياباني بفارق 42 مليون يورو، وعن الدوري الإماراتي والصيني بأكثر من 165 مليون يورو.

النصر في صدارة قائمة أغلى أندية آسيا
النصر في صدارة قائمة أغلى أندية آسيا

وتواجدت ثلاثة أندية سعودية في مقدمة قائمة أغلى الأندية بالقارة، حيث أصبح نادي النصر الأغلى في آسيا بقيمة سوقية وصلت إلى 62.05 مليون يورو، وحل الهلال ثانيا "61.15 مليون يورو"، وأهلي جدة ثالثا "41.68 مليون يورو"، واحتل شنغهاي بورت الصيني المركز الرابع بقيمة بلغت "36.18 مليون يورو"، واتحاد جدة المركز الخامس "34.75 مليون يورو".

أغلى الأندية في الدوري السعودي من ناحية القيمة السوقية
أغلى الأندية في الدوري السعودي من ناحية القيمة السوقية

وعلى مستوى اللاعبين في الدوري السعودي، فإن ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال، يعد الأغلى في المسابقة بقيمة سوقية تبلغ "15 مليون يورو"، وثانيا الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب النصر، بـ "12 مليون يورو"، ثم الثلاثي موسى ماريغا، مهاجم الهلال، والكاميروني فينسينت أبوبكر وزميله البرازيلي تاليسكا في النصر بـ "10 ملايين يورو"، وتواجد خلفهم البرازيلي باولينيو، قائد أهلي جدة، بقيمة وصلت إلى "9.50 مليون يورو".

أغلى اللاعبين في الدوري السعودي من ناحية القيمة السوقية
أغلى اللاعبين في الدوري السعودي من ناحية القيمة السوقية

وفيما يتعلق باللاعبين السعوديين، يعد سالم الدوسري، نجم الهلال، صاحب أعلى قيمة سوقية "3.20 مليون يورو"، وجاء ثانيا زميله في الفريق محمد كنو "2.80 مليون يورو"، ثم الظهير الأيمن للنصر سلطان الغنام"2.70 مليون يورو"، وخلفه محمد البريك من الهلال "2.50 مليون يورو"، وفي المركز الخامس عبدالرحمن غريب، لاعب الأهلي، بـ "2.20 مليون يورو".

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