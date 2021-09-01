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بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو

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بيريرا في لقاء سابق بين الهلال والباطن

بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو

دبي - عبدالملك الجزولي

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دخل ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال السعودي، في قائمة أغلى 100 صفقة أبرمت في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت فجر الأربعاء متفوقاً على عدة أسماء عالمية يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى مانشستر يونايتد، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بانتقالات اللاعبين.

ووفقا للموقع المختص في قيمة اللاعبين والأندية، فإن قيمة انتقال اللاعب البرازيلي إلى الهلال بلغت 18 مليون يورو، بعد شراء عقده من وست بروميتش الإنجليزي، وتواجد في المركز الـ "44" على مستوى أغلى صفقات العالم في فترة الصيف.

كريستيانو رونالدو عاد إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو عاد إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد

وتعد صفقة انتقال بيريرا إلى الهلال، أغلى من قيمة رحيل كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو، حسب "ترانسفير ماركت"، والذي تواجد في المركز الـ "62" عالميا، كما تجاوزت قيمته مجموعة من اللاعبين المعروفين عالميا، مثل إيلايش موريبا، اللاعب المنضم حديثا لفريق لايبزيغ الألماني قادما من برشلونة الإسباني مقابل 16 مليون يورو، ودانييلو بيريرا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان البرتغالي من بورتو البرتغالي لقاء 16 مليون يورو كذلك، والنمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل من لايبزيغ الألماني إلى مواطنه بايرن ميونخ.

غريليش أغلى صفقة بالعالم في الانتقالات الصيفية
غريليش أغلى صفقة بالعالم في الانتقالات الصيفية


وتصدر الإنجليزي جاك غريليش القائمة بعد انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي من أستون فيلا مقابل 117.50 مليون يورو، وجاء ثانيا البلجيكي روميلو لوكاكو الذي بلغت قيمة انتقاله من إنتر ميلان إلى تشيلسي 115 مليون يورو، واحتل النجم الواعد الإنجليزي جيدون سانشو المركز الثالث بعدما دفع مانشستر يونايتد 85 مليون يورو مقابل انتقاله من بورسيا دورتموند.

صورة ضوئية من موقع ترانسفير ماركت
صورة ضوئية من موقع ترانسفير ماركت



وأصبح بيريرا البالغ من العمر "25 عاما" أغلى لاعب في الدوري السعودي للمحترفين من ناحية القيمة السوقية أيضا، إذ تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، متفوقا على الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب النصر" الذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو، وخلفه ثلاثة لاعبين في ذات القيمة "10 ملايين يورو"، هم الكاميروني فينسينت أبوبكر والبرازيلي تاليسكا من النصر، إلى جانب المالي موسى ماريغا، مهاجم الهلال.

بيريرا خلال تقديمه بقميص الهلال
بيريرا خلال تقديمه بقميص الهلال


ويعتبر الوافد الجديد إلى الهلال أغلى صفقة على مستوى قارة آسيا أيضا، وجاء خلفه البلجيكي توبي ألدرفيريلد الذي تعاقد معه الدحيل القطري من نادي توتنهام الإنجليزي مقابل 13 مليون يورو، وتواجد في المركز الـ 81 عالميا.

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