المنتخب السعودي يستهل مشواره نحو المونديال بثلاثية في شباك فيتنام

استهل المنتخب السعودي مشواره نحو المونديال بفوزٍ صعب على ضيفه منتخب فيتنام 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للمنتخب السعودي حيث سيطر على مجريات الشوطين وأضاع لاعبوه عدداً من الفرص المحققة.

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وفاجأ الضيوف المنتخب السعودي بهدف مباغت بعد مرور 3 دقائق حينما سدد اللاعب نغوين كوانغ هاي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت فرصة خطيرة للمدافع عبدالاله العمري الذي ارتقى لعرضية زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل المنتخب السعودي هجومه وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الفيتنامي بيو تان ترونغ الذي تصدى لها.

ولم يتوقف الهجوم السعودي وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد كنّو ليواجه المرمى ويراوغ الحارس إلا أنه تباطئ في تسديد الكرة ليبعدها الدفاع الفيتنامي.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة محققة لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سلمان الفرج ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ترونغ الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر هجومه ونجح قائده سلمان الفرج بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 55 بعدما اصطدمت تسديدته بيد المدافع الفيتنامي دو دي مانه ليعلن الحكم عن ركلة جزاء وطرد اللاعب الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية، ليتقدم لها سالم الدوسري ويضعها في الشباك.

الهجوم السعودي المكثّف لم يتوقف ونجح المدافع ياسر الشهراني بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 67 بعدما ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنّام وحول الكرة برأسه لتسكن شباك منتخب فيتنام.

وواصل الأخضر هجومه ونجح المهاجم صالح الشهري بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله سالم الدوسري.

وقبل نهاية المباراة سنحت فرصة خطيرة للاعب المنتخب السعودي أيمن يحيى بعد تلقيه تمريرة من سلمان الفرج ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب استراليا الذي انتصر على منتخب الصين بثلاثية نظيفة، وبفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثالث الذي هزم منتخب اليابان بهدف نظيف.