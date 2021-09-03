الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، عن إصابة لاعبه عبدالله عطيف في الغضروف الداخلي للركبة.

وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه "الأخضر" بثلاثية مقابلة هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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وقال المنتخب السعودي في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم الخميس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.