المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد الفوز على فيتنام

استأنف المنتخب السعودي يوم الجمعة برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب عمان يوم الثلاثاء القادم على استاد مجمع السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واكتفى المدير الفني هيرفي رينارد بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر. ويواصل المنتخب تدريباته يوم السبت عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "استاد الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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تجدر الإشارة إلى أن بعثة المنتخب ستغادر إلى عمان مساء يوم الأحد القادم، بعد أن يختتم الأخضر تدريباته مساءً على "استاد الأمير فيصل بن فهد".

من جهة أخرى، أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.