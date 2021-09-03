رفض احتجاج الأهلي ضد هدف ضمك

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، الاحتجاج المقدم من أهلي جدة ضد هدف ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين.

وتعادل ضمك مع الأهلي بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي: كان موضوع الاحتجاج المقدم من النادي الأهلي متعلقاً بوقوع خطأ فني صادر من حكم المباراة، وطالب النادي الأهلي في احتجاجه بقبوله شكلاً وإحالة الاحتجاج إلى الجهة المنظمة بناء على المادة (132) فقرة (8) من لائحة الانضباط والأخلاق، عليه قامت لجنة الانضباط والأخلاق بمخاطبة لجنة الحكام للإفادة، ووردت إفادة لجنة الحكام مرفقا بها نسخة من تقرير مقيّم الحكام الذي لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صدر من حكم المباراة، وتضمنت الإفادة من قبل لجنة الحكام التأكيد على عدم وجود خطأ فني وقع فيه حكم المباراة، وعدم وجود سوء تطبيق لقانون كرة القدم، وزودت لجنة الحكام لجنة الانضباط والأخلاق نسخة من مخاطبتها مع المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" والذي أكد عدم وجود خطأ فني وقع فيه الحكم.

وأضاف البيان: تم رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والقرار غير قابل للاستئناف.