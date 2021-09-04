المنتخب السعودي يواصل استعداداته لعمان

واصل المنتخب السعودي يوم السبت تدريباته استعدادًا لموجهة منتخب عمان مساء يوم الثلاثاء القادم على "استاد مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وأجرى المنتخب حصة تدريبية على استاد الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يجري اللاعبين تمارين استرجاعية متنوعة باستخدام الكرة.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم الأحد عند الساعة 45 : 5 مساءً على "استاد الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يجدر بالإشارة، بأن بعثة المنتخب ستغادر إلى سلطنة عمان مساء يوم الأحد من مطار الملك خالد الدولي عبر طائرة خاصة.

الجدير بالذكر، بأن المنتخب يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام.