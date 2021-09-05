الاتحاد السعودي يؤكد عدم السماح بتسجيل أكثر من 7 أجانب

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت عدم السماح لتسجيل أي ناد أكثر من 7 لاعبين في فترة واحدة مضيفا بأن توفر خانة شاغرة يعد أمرا رئيسيا لتسجيل اللاعبين الجدد.

وعبر حساب الإعلام والاتصال التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم في "تويتر"، أوضح: لا صحة لما يتداول عن تسجيل أي ناد أكثر من 7 لاعبين أجانب.

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وأضاف: موافقات التسجيل لاتصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر TMS أثناء الفترة، وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخذ بحكم المادة 5/28 من لائحة الاحتراف كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لايقبل أكثر من 7 خانات للاعبين الأجانب.