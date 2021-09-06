الهلال يعلن قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال يوم الاثنين عن قائمة فريقه المشاركة في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا عندما يواجه الاستقلال الإيراني.

ويلعب الهلال أمام الاستقلال مباراة واحدة في دور ثمن النهائي أمام الاستقلال الإيراني في الثالث عشر من الشهر الحالي على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.

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وضمت قائمة الهلال 4 محترفين أجانب وهم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والبرازيلي ماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريغا والفرنسي بافتمبي غوميز فيما خلت من الأرجنتيني لوسيانو فييتو والكولومبي غوستافو كويار والبيروفي أندريه كاريو.