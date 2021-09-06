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تفوق كاسح للسعودية على عمان في المواجهات التاريخية

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لقاء سابق بين السعودية وعمان

تفوق كاسح للسعودية على عمان في المواجهات التاريخية

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى المنتخب السعودي لتأكيد تفوقه على منتخب عمان، حينما يلاقيه يوم الثلاثاء على ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، في المرحلة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب عمان في 20 مباراة في جميع المسابقات والمباريات الودية حيث كانت الغلبة للأخضر بفارق كبير من الانتصارات.

ونجح الأخضر بتحقيق الفوز على منتخب عمان في 14 مباراة مقابل 4 خسائر وتعادلا في مباراتين.

ويقف التاريخ بجانب المنتخب السعودي في مواجهاته أمام عمان حيث نجح بتحقيق الفوز في أول 13 مباراة جمعتهما والتي كان منها 12 مباراة في بطولات كأس الخليج ومباراة وحيدة في تصفيات كأس آسيا 1984.

وفي مبارياتهم السبع الأخيرة تطور أداء المنتخب العماني انتصر الذي انتصر في 4 مواجهات 3 مباريات منها في بطولات كأس الخليج ومباراة ودية، وتعادلا في مواجهتين كانت في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

ولم يعرف المنتخب السعودي طعم الانتصارات على منتخب عمان في آخر 7 مباريات سواء في مباراة وحيدة وكانت آخر مواجهة، بينهما وأقيمت في عام 2019 في بطولة كأس الخليج.

ويتصدر مهاجم المنتخب السعودي المعتزل ماجد عبدالله ترتيب هدافي مواجهة المنتخبين بتسجيله 6 أهداف آخرها كان في كأس الخليج الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة عام 1986.

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