.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رينارد: فوز عمان على اليابان "نتيجة عظيمة"

  • الخط
رينارد
رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان والسعودية

رينارد: فوز عمان على اليابان "نتيجة عظيمة"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي فوز عمان على اليابان بالنتيجة العظيمة وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي: شاهدنا نتيجة عظيمة لمنتخب عمان على حساب اليابان، ما حققه منتخب عمان في مباراته الماضية لم يكن مفاجأة لأن كرة القدم تلعب داخل الملعب وليس على الورق ولذلك نعلم جيداً بأن مباراة الغد ستكون صعبة.

واستطرد المدير الفني الفرنسي: ندرك جيدًا بأن جميع مباريات التصفيات صعبة، لذا يجب علينا أن نحترم جميع المنتخبات المنافسة التي وصلت للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والعمل بشكل متواصل من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي.

وعن خبرة المنتخب السعودي في التصفيات أجب رينارد: لدينا الخبرة والمهارة، وقد لا تكون كافية لذلك لابد أن تكون روح المنتخب حاضرة في كل مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي 7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
الأكثر قراءة
فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"
أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد
الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه
مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين
قبل أن تذهب
آخر معاقل المعارضة الأفغانية يسقط في قبضة طالبان
آخر معاقل المعارضة الأفغانية يسقط في قبضة طالبان
اكتشف المزيد