رينارد: فوز عمان على اليابان "نتيجة عظيمة"

وصف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي فوز عمان على اليابان بالنتيجة العظيمة وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي: شاهدنا نتيجة عظيمة لمنتخب عمان على حساب اليابان، ما حققه منتخب عمان في مباراته الماضية لم يكن مفاجأة لأن كرة القدم تلعب داخل الملعب وليس على الورق ولذلك نعلم جيداً بأن مباراة الغد ستكون صعبة.

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واستطرد المدير الفني الفرنسي: ندرك جيدًا بأن جميع مباريات التصفيات صعبة، لذا يجب علينا أن نحترم جميع المنتخبات المنافسة التي وصلت للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والعمل بشكل متواصل من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي.

وعن خبرة المنتخب السعودي في التصفيات أجب رينارد: لدينا الخبرة والمهارة، وقد لا تكون كافية لذلك لابد أن تكون روح المنتخب حاضرة في كل مباراة.