منتخب السعودية يواجه عمان بحثاً عن الانتصار الثاني

يتطلع المنتخب السعودي لمواصلة بدايته القوية، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على منتخب عمان، في المواجهة التي يحتضنها مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022، يوم الثلاثاء.

ويبحث المنتخب السعودي عن إنهاء تجمعه الأول بتحقيق انتصارين متتاليين خاصة أن مواجهاته المقبلة ستكون صعبة للغاية، حينما يواجه منتخبات اليابان والصين وأستراليا.

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ونجح الأخضر في تحقيق فوزه الأول بمواجهته الافتتاحية أمام ضيفه منتخب فيتنام، حينما قلب تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة.

ولن يتمكن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الاخضر من الاستعانة بخدمات متوسط ميدانه عبدالله عطيف بسبب إصابته التي تعرض لها في مواجهة فيتنام الماضية.

ومن المتوقع أن يزج هيرفي رينارد باللاعب محمد كنّو ليعوض غياب زميله عبدالله عطيف الذي تعرض لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي.

وفي المقابل يبحث منتخب عمان عن مواصلة تألقه وتحقيق انتصار سيكون دافعاً كبيراً نحو المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمونديال.

وحقق المنتخب العماني فوزاً ثميناً ومفاجئاً حينما أسقط منتخب اليابان في عقر داره بهدف نظيف سجله مهاجمه عصام الصبحي قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وعلى الرغم من صعوبة المجموعة التي وقع بها منتخب عمان، والتي تضم كبار القارة السعودية واليابان وأستراليا إلا أنه سيكون خصماً عنيداً خاصة انتصاره في المواجهة الماضية.

وفي نفس المجموعة يسعى منتخب أستراليا للمحافظة على صدارته حينما يحل ضيفاً على منتخب فيتنام، ويبحث منتخب اليابان عن التعويض، حينما يواجه جاره منتخب الصين.

ويتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب السعودية ومنتخب عمان، ويتذيل الثلاثي منتخب اليابان وفيتنام والصين الترتيب بدون نقاط.