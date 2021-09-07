المنتخب السعودي يهزم عمان في عقر دارها

واصل المنتخب السعودي بدايته القوية بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً أمام مضيفه منتخب عمان بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، في المرحلة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، يوم الثلاثاء.

ونجح المنتخب السعودي بتحقيق العلامة الكاملة في أول مواجهتين عقب فوزه أمام ضيفه فيتنام 3-1 يوم الجمعة الماضي، ليشارك المنتخب الأسترالي الصدارة والذي يتفوق بفارق الأهداف عقب فوزه على مضيفه فيتنام بهدف نظيف.

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ولحساب المجموعة عوض المنتخب الياباني خسارته ضد عمان في المرحلة السابقة عقب فوزه على نظيره منتخب الصين بهدف نظيف.

وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي الذي فرض سيطرته، في حين غلب الحذر الدفاعي على أداء المنتخب العماني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وانتظر المنتخب السعودي حتى 42 حينما تمكن المهاجم صالح الشهري من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فهد المولد ليسدد الكرة قوية لتستقر في شباك حارس منتخب عمان فايز الرشيدي.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب العماني اللحاق بالنتيجة وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى مهاجمه المنذر العلوي لعرضية زميله صلاح اليحيائي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس السعودي محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

ورد المنتخب السعودي وكان قريباً من مضاعفة النتيجة حينما ارتقى المدافع عبدالاله العمري لعرضية زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع كثّف المنتخب العماني هجومه بحثاً عن هدف التعادل وكاد لاعبه صلاح اليحيائي أن يهز شباك الأخضر حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس.

وواصل المنتخب العماني هجومه وأهدر مهاجمه عبدالعزيز المقبالي هدفاً محققاً عقب تلقيه كرة عائدة من الحارس محمد العويس ليسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة، ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بفوز المنتخب السعودي بهدف نظيف.