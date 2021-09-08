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أبوبكر وتاليسكا يقودان النصر في دوري أبطال آسيا

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تاليسكا وأبوبكر يحتفلان بعد تسجيل هدف سابق

أبوبكر وتاليسكا يقودان النصر في دوري أبطال آسيا

العربية.نت

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أعلن النصر السعودي عن قائمته في دوري أبطال آسيا 2021 والتي شهدت تواجد المهاجم الكاميروني الدولي فينسنت أبوبكر بالإضافة إلى صانع الألعاب أندرسون تاليسكا.

واختار مانو مينيزيس مدرب الفريق السعودي الرباعي الأجنبي الذي سيبدأ مشواره بملاقاة تراكتور الإيراني الأسبوع المقبل الثنائي المنضم إلى الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة إلى عبدالرزاق حمدالله المهاجم المغربي، ولاعب الوسط الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ويواجه النصر نظيره تراكتور الأسبوع المقبل في الدوحة ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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