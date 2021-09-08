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تراكتور يطلب تأجيل مباراة النصر.. أو الموافقة على انسحابه

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تراكتور
تراكتور ذكر أنه يعاني من ظروف صعبة خلال الفترة الحالية

تراكتور يطلب تأجيل مباراة النصر.. أو الموافقة على انسحابه

العربية.نت

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طلب نادي تراكتور الإيراني من الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراته أمام النصر السعودي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل، أو الموافقة على انسحابه من البطولة نظراً للظروف التي يعيشها النادي في الفترة الراهنة.

ونشر تراكتور على موقعه الرسمي خبراً جاء فيه: من بين 18 لاعباً في قائمة النادي لبطولة دوري أبطال آسيا، تعرض 3 لاعبين إلى الإصابة ، كما لن يستطيع بيمان بابائي من المشاركة في مباراة النصر نظراً لتعرضه إلى الإيقاف، وأنهى صياد كوكبي عقده مع النادي، وأخيراً تم الإعلان عن إصابة عدد من اللاعبين يوم الأربعاء بفيروس كورونا المستجد.

وواصل النادي الإيراني: نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للقائمة، فقد طلب النادي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة النصر، أو الموافقة على انسحاب النادي من المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي النصر السعودي بتراكتور الأسبوع المقبل في الدوحة.

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