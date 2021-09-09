إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس عن أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أعلن عنها في وقت سابق.

وحضر حفل إطلاق الاستراتيجية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة الرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

مادة اعلانية

وأوضح المسحل خلال الحفل أن أحد أهداف الاستراتيجية هو وصول المنتخب السعودي ضمن أفضل 20 في تصنيف فيفا الدولي في عام 2034 بالإضافة إلى إعلانه عن إقامة مركز موحد لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" كما يعمل به في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزاد المسحل بالإعلان عن المنتخب السعودي للسيدات والتي ستدربه الألمانية مونيكا شتاب آملا في وصول عدد اللاعبات إلى ألف لاعبة كرة قدم.

كما كشف المسحل عن محاولة تنظيم 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية وتطوير أكثر من 4 آلاف لاعب في 2025.