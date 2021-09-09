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الأهلي يكشف عن بياناته المالية في الجمعية العمومية

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خلال الجمعية العمومية

الأهلي يكشف عن بياناته المالية في الجمعية العمومية

العربية.نت

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كشفت الجمعية العمومية العادية التي عقدها نادي أهلي جدة يوم الأربعاء عن وجود عجز مالي وصل إلى 98.559.693 مليون ريال.

وعُقدت الجمعية العمومية العادية بحضور ماجد النفيعي رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء المجلس وممثلي وزارة الرياضة.

وتم خلال الجمعية قراءة جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة وعرض البيانات المالية التي تشمل الإيرادات والمصروفات والعجز حتى 3 يونيو 2021، والتي كشف عن إيرادات بلغت 240.644.723 مليون ريال ومصروفات تقدر بـ 339.204.416 وعجز مالي اقترب وصل إلى 98.559.663 مليون ريال.

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