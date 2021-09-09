.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الرابطة توافق على طلب الهلال وتنقل مباراته إلى "الملز"

  • الخط
الهلال الاتفاق
مواجهة سابقة بين الهلال والاتفاق

الرابطة توافق على طلب الهلال وتنقل مباراته إلى "الملز"

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس، نقل عدد من مباريات فريق الاتفاق من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر وهي الاتفاق والرائد ضمن مباريات الجولة الرابعة، والاتفاق والفتح ضمن مباريات الجولة السابعة، والاتفاق وضمك ضمن مباريات الجولة العاشرة، وذلك في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بناءً على طلب نادي الاتفاق باعتماد ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر بدلاً من ملعب الأمير محمد بن فهد لاستضافة هذه المباريات.

كما قررت اللجنة أيضاً نقل مواجهة الهلال والاتفاق ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري من استاد الملك فهد الدولي إلى استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، وذلك بناءً على طلب نادي الهلال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زينة وأحمد عز مجدداً.. المحكمة تصدر حكمها في قضية مدرسة الطفلين زينة وأحمد عز مجدداً.. المحكمة تصدر حكمها في قضية مدرسة الطفلين
تتبعها نجمات هوليوود.. ما هي تتبعها نجمات هوليوود.. ما هي "حمية القمر" التي تفقدك 2.5 كلغ باليوم؟
الأكثر قراءة
فيديو يثير ضجة لسعودي يطلق النار على عامل محطة! فيديو يثير ضجة لسعودي يطلق النار على عامل محطة!
فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية
مراهق مراهق "آسيوي" اغتصب طفلة بريطانية في البحر أمام الآلاف
شاهد.. فيضان النيل يهدد أعرق كنيسة بالقاهرة شاهد.. فيضان النيل يهدد أعرق كنيسة بالقاهرة
فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط! فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط!
تغريدة تغريدة "الكلب" لأمل حجازي تثير ضجة بمصر.. والمفتي يدخل على الخط
قبل أن تذهب
قيادية إخوانية: الشعب المغربي عاقب حزب العدالة والتنمية
قيادية إخوانية: الشعب المغربي عاقب حزب العدالة والتنمية
اكتشف المزيد