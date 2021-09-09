الرابطة توافق على طلب الهلال وتنقل مباراته إلى "الملز"

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس، نقل عدد من مباريات فريق الاتفاق من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر وهي الاتفاق والرائد ضمن مباريات الجولة الرابعة، والاتفاق والفتح ضمن مباريات الجولة السابعة، والاتفاق وضمك ضمن مباريات الجولة العاشرة، وذلك في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بناءً على طلب نادي الاتفاق باعتماد ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر بدلاً من ملعب الأمير محمد بن فهد لاستضافة هذه المباريات.

كما قررت اللجنة أيضاً نقل مواجهة الهلال والاتفاق ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري من استاد الملك فهد الدولي إلى استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، وذلك بناءً على طلب نادي الهلال.