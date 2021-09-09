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مدير تطوير المدربين في بلجيكا يكشف طريقة صدارة المنتخب تصنيف فيفا

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مدير تطوير المدربين في بلجيكا يكشف طريقة صدارة المنتخب تصنيف فيفا

دبي - قناة العربية

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أكد كريس فان دير هايغن، مدير تطوير المدربين في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، نجاح استراتيجيات كرة القدم يتم بالصبر والبناء على أسس جيدة.

وأوضح خلال "في المرمى": من الضروري في تغيير الاستراتيجيات أن تكون عندك خطة ورؤية لتحقيق النجاح وهي عملية طويلة الأمد.

وأضاف: لا يمكنك أن تضمن نجاح استراتيجيتك إلا بالتأكيد بأن الخطة مبنية على أسس صحيحة ومتسقة مع مبادئ قابلة للتطوير وفي كرة القدم تحتاج وقتا لتطوير الرياضة.

واختتم فان دير هايغن: التحدي الأكبر في تغيير الاستراتيجيات هو عدم الصبر من قبل أغلب الناس ويجب نشر الوعي لأن النجاح لا يأتي في سنتين أو ثلاث.

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