مدير تطوير المدربين في بلجيكا يكشف طريقة صدارة المنتخب تصنيف فيفا

أكد كريس فان دير هايغن، مدير تطوير المدربين في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، نجاح استراتيجيات كرة القدم يتم بالصبر والبناء على أسس جيدة.

وأوضح خلال "في المرمى": من الضروري في تغيير الاستراتيجيات أن تكون عندك خطة ورؤية لتحقيق النجاح وهي عملية طويلة الأمد.

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وأضاف: لا يمكنك أن تضمن نجاح استراتيجيتك إلا بالتأكيد بأن الخطة مبنية على أسس صحيحة ومتسقة مع مبادئ قابلة للتطوير وفي كرة القدم تحتاج وقتا لتطوير الرياضة.

واختتم فان دير هايغن: التحدي الأكبر في تغيير الاستراتيجيات هو عدم الصبر من قبل أغلب الناس ويجب نشر الوعي لأن النجاح لا يأتي في سنتين أو ثلاث.