.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسامة هوساوي ينضم إلى شاتورو الفرنسي

  • الخط
صورة نشرها النادي الفرنسي لأسامة هوساوي

أسامة هوساوي ينضم إلى شاتورو الفرنسي

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي شاتورو الفرنسي، يوم الجمعة، عن انضمام أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي السابق، للعمل مساعداً للمدير الرياضي في الفريق.

ويعد الفريق الفرنسي أحد أندية مجموعة "يونايتد وورلد"، ويتواجد في الدرجة الثالثة في فرنسا.

وأكد هوساوي أنه سيعمل على مساعدة الفريق من أجل عودته إلى دوري الدرجة الثانية، وقال في تصريحات نشرها النادي: عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي هي ما نطمح له بتكاتف الجميع، وآمل أن يحالفني الحظ للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق.

يشار إلى أن المدافع السعودي السابق لعب لأندية الوحدة والهلال والأهلي، وخاض تجربة مع نادي أندرليخت البلجيكي، قبل أن يعتزل كرة القدم مع نهاية موسم 2018-2019، وشارك مع منتخب بلاده في 135 مباراة، وحصل على درجة الماجستير في أعمال كرة القدم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عن اللقاحات والتحورات.. الصحة العالمية: يجب تغيير استراتيجياتنا تجاه كورونا عن اللقاحات والتحورات.. الصحة العالمية: يجب تغيير استراتيجياتنا تجاه كورونا
هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟ هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟
الأكثر قراءة
مراهق مراهق "آسيوي" اغتصب طفلة بريطانية في البحر أمام الآلاف
شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء
تغريدة تغريدة "الكلب" لأمل حجازي تثير ضجة بمصر.. والمفتي يدخل على الخط
انتشار فيديو لشباب انتشار فيديو لشباب "عراة" يرقصون على لمبات مكسرة بأحد شوارع القاهرة
طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه
وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة تحذر من انهيار كامل لاقتصاد أفغانستان
الأمم المتحدة تحذر من انهيار كامل لاقتصاد أفغانستان
اكتشف المزيد