أسامة هوساوي ينضم إلى شاتورو الفرنسي

أعلن نادي شاتورو الفرنسي، يوم الجمعة، عن انضمام أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي السابق، للعمل مساعداً للمدير الرياضي في الفريق.

ويعد الفريق الفرنسي أحد أندية مجموعة "يونايتد وورلد"، ويتواجد في الدرجة الثالثة في فرنسا.

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وأكد هوساوي أنه سيعمل على مساعدة الفريق من أجل عودته إلى دوري الدرجة الثانية، وقال في تصريحات نشرها النادي: عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي هي ما نطمح له بتكاتف الجميع، وآمل أن يحالفني الحظ للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق.

يشار إلى أن المدافع السعودي السابق لعب لأندية الوحدة والهلال والأهلي، وخاض تجربة مع نادي أندرليخت البلجيكي، قبل أن يعتزل كرة القدم مع نهاية موسم 2018-2019، وشارك مع منتخب بلاده في 135 مباراة، وحصل على درجة الماجستير في أعمال كرة القدم.