في غياب الهلال والنصر.. اتحاد جدة يبحث عن الصدارة

يسعى اتحاد جدة لمواصلة انطلاقته وتحقيق فوزه الثالث توالياً حينما يستضيف أبها، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يتطلع الفيصلي لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في افتتاح المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ونجح الاتحاد بتجاوز خسارته في المرحلة الأولى من أمام الفيحاء الصاعد حديثاً حينما حقق انتصارين متتاليين من أمام الرائد بثلاثية نظيفة والفيصلي 2-1.

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ويبحث الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد الجديد عن تحقيق بدايةٍ قوية من خلال الفوز على أبها والذي سيصعد بالفريق بصدارة الترتيب مؤقتاً.

ونجحت إدارة الاتحاد في حل مشكلة الفريق الهجومية بعد تعاقدها مع المالي يوسف نياكاتي هدّاف الوحدة في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة، حيث من المتوقع أن يبدأ أساسياً في لقاء أبها.

وفي المقابل يبحث أبها عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه هذا الموسم حيث جمع 4 نقاط من خلال فوزه على الشباب وتعادله أمام الاتفاق، في حين خسر مباراة وحيدة أمام الباطن ليحتل المركز التاسع بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع الفيصلي لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك.

وبدأ الفيصلي موسمه بالتعادل أمام مضيفه أهلي جدة 1-1، وفاز على ضيفه النصر 2-1 في المباراة الثانية، في حين أنه خسر مباراته السابقة أمام ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 2-1 ليحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وفي المقابل لا يختلف وضع ضمك كثيراً عن الفيصلي حيث بدأ موسمه بخسارة ثقيلة أمام مضيفه النصر 4-1، ليحقق انتصار ثمين أمام الطائي بهدف نظيف، وتعادل في المرحلة السابقة أمام مضيفه أهلي جدة 1-1 ليحتل المركز 11 برصيد 4 نقاط.

ويغيب عن مباريات الجولة كلا من الهلال والنصر لارتباطهما بمنافسات دوري أبطال آسيا.