الاتحاد يبدأ مع كونترا بقوة ويدك مرمى أبها بسداسية

واصل اتحاد جدة تألقه بعد تحقيقه فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه أبها 6-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 4 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد الجديد باختباره الأول برفقة فريقه حيث قدّم لاعبوه أداءً مميزاً خلال المباراة.

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وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي احتاج 21 دقيقة حتى تمكن لاعبه البرازيلي ايغور كورونادو من تسجيل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح لاعبه البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 40 بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه كورونادو ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 42 سجّل التونسي سعد بقير هدف فريقه الوحيد بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس البرازيلي غروهي. وقبل نهاية الشوط الأول تمكن مدافع الاتحاد حمدان الشمراني من تسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله كورونادو برأسه في شباك أبها.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد عرضه القوي من خلال سيطرته على المباراة، وانتظر حتى العشر دقائق الأخيرة والتي شهدت تسجيله 3 أهداف، كانت عن طريق البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة من مواطنه كورونادو ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 89 سجّل مهاجم الاتحاد فهد المولد الهدف الخامس لفريقه بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك أبها. وعند الدقيقة 90+1 اختتم مهاجم الاتحاد البديل هارون كامارا أهداف فريقه بتسجيل الهدف السادس بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن اليامي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 9 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي أبها على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع للمركز 11 مؤقتاً.